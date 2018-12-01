بيروت 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 1 ديسمبر2018 م واسأجرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا تقييماً للأضرار التي لحقت بمنشآتها في مخيم اليرموك بريف دمشق وفي مخيم درعا في جنوب سوريا.وأشارت الأونروا في بيان اليوم إلى وجود 23 منشأة تابعة لها تضم 16 مدرسة في مخيم اليرموك ،وأن جميع مباني الأونروا تقريبًا تحتاج إلى إصلاحات كبيرة حيث يحتاج 75 % من هذه الأبنية إلى إعادة بنائها بالكامل فضلاً عن أن مراكز الأونروا الصحية الثلاث في مخيم اليرموك قد دمرت بالكامل .وأضاف البيان أن جميع مباني الوكالة في مخيم درعا دمرت بالكامل باستثناء مركز توزيع التموين، فيما تحتاج ست منشآت أخرى بما فيها ثلاثة مبانٍ مدرسية وعيادة إلى إصلاحات جذرية .وأفادت الأونروا أن أكثر من 10000 لاجئ فلسطيني كان يسكن في مخيم درعا قبل عام 2011م وحوالي 160000 لاجىء فلسطيني كانوا يعيشون في مخيم اليرموك قبل انفجار الصراع في سوريا ، وأكدت على أن معظم المنازل في مخيمي درعا واليموك تأثرت بسبب القصف ودمرت البنى التحتية الأساسية في المخيمين.// انتهى//17:17ت م0103