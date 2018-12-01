الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسحقق فريق الهلال بطولة الجولة الأولى من الدوري الذهبي للكاراتيه فردي للدرجة الأولى والأولمبي ، والتي اختتمت اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض ، حيث تصدر فريق الهلال الترتيب للدرجة الأولى والأولمبي متفوقا بـ 53 نقطة ، وجاء نادي حراء في المركز الثاني بـ 17 نقطة متساوياً مع صاحب المركز الثالث الأهلي بذات الرصيد .وفي منافسات فردي الناشئين والشباب توج فريق الأهلي بطلاً في الجولة الأولى للدوري الذهبي للكاراتيه فردي بعد أن تصدر الترتيب في درجة الشباب بـ 49 نقطة ، وجاء الهلال في المركز الثاني بـ 35 نقطة ، واليرموك في المركز الثالث بـ10 نقاط نقطة ، كما تصدر الأهلي فئة الناشئين بـ 44 نقطة ، وجاء الصفاء في المركز الثاني بـ 32 نقطة ، والشعلة في المركز الثالث بـ 7 نقاط .وعقب نهاية المنافسات سلم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص أصحاب المراكز الأولى جوائز ومكافآت الدوري.// انتهى //18:10ت م0106