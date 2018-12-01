رياضي/ الهلال والأهلي أبطال الجولة الأولى لدوري الكاراتيه الذهبي
السبت 1440/3/23 هـ الموافق 2018/12/01 م واس
الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس
حقق فريق الهلال بطولة الجولة الأولى من الدوري الذهبي للكاراتيه فردي للدرجة الأولى والأولمبي ، والتي اختتمت اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض ، حيث تصدر فريق الهلال الترتيب للدرجة الأولى والأولمبي متفوقا بـ 53 نقطة ، وجاء نادي حراء في المركز الثاني بـ 17 نقطة متساوياً مع صاحب المركز الثالث الأهلي بذات الرصيد .
وفي منافسات فردي الناشئين والشباب توج فريق الأهلي بطلاً في الجولة الأولى للدوري الذهبي للكاراتيه فردي بعد أن تصدر الترتيب في درجة الشباب بـ 49 نقطة ، وجاء الهلال في المركز الثاني بـ 35 نقطة ، واليرموك في المركز الثالث بـ10 نقاط نقطة ، كما تصدر الأهلي فئة الناشئين بـ 44 نقطة ، وجاء الصفاء في المركز الثاني بـ 32 نقطة ، والشعلة في المركز الثالث بـ 7 نقاط .
وعقب نهاية المنافسات سلم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص أصحاب المراكز الأولى جوائز ومكافآت الدوري.
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18:10ت م
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