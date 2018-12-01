دبي 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واساحتفل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في فروعه الثلاثة بالشارقة ودبي وأبوظبي بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة متميزة من الفرق التعليمية والتدريبية وطلبة المعهد، وذلك تعبيراً عن الحب والانتماء والولاء والإخلاص للوطن.وفي كلمته بهذه المناسبة رفع مدير عام المعهد جمال الجسمي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - حفظهم الله - واخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بهذه المناسبة الغالية على قلوب الإماراتيين حكومة وشعباً ، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات بالأمن والأمان .// انتهى //19:11ت م0121