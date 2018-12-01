الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسجرت اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم ، والتي شهدت 7 مباريات جمعت الخليج وهجر، الجيل والقادسية، الشباب والاتفاق، النصر والوحدة، الباطن والفتح، التسامح والاتحاد، الأهلي والهلال.وانتهت مباراة الخليج وهجر بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليرفع الخليج رصيده إلى النقطة 7 في المركز الثاني عشر ويرفع هجر رصيده إلى النقطة 11 في المركز التاسع ، وفاز الاتفاق على الشباب بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب نادي الشباب، ورفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 17 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الشباب عند النقطة 15 في المركز السادس.وحقق النصر الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب الوحدة، ورفع النصر رصيده من النقاط إلى الرقم 27 في المركز الثاني فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 14 بالمركز السابع ، وفاز الباطن على الفتح بهدفين مقابل هدف، ورفع الباطن رصيده بعد هذا الانتصار إلى النقطة 11 في المركز العشر وتوقف رصيد الفتح عند النقطة 10 في المركز الحادي عشر.ونجح الجيل في تحقيق الفوز على القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليصبح رصيد الجيل بعد هذه المواجهة 13 نقطة في المركز الثامن ومازال رصيد القادسية عند النقطة 6 في المركز الثالث عشر ، وحقق الأهلي الفوز على الهلال بخماسية دون رد في المباراة التي جرت على ملعب النادي الأهلي، وأصبح رصيد الأهلي 28 في صدارة الترتيب فيما توقف الهلال عند النقطة 16 في المركز الخامس.وفاز الاتحاد على التسامح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الاتحاد رصيده إلى الرقم 21 في المركز الثالث وتجمد رصيد التسامح عند النقطة 1 في المركز الرابع عشر.// انتهى//19:14ت م0124