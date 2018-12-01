الجبيل 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسأقام ميدان الفروسية في الجبيل الصناعية أمس ، السباق السادس للموسم الحالي 1440هـ، وذلك على دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أل سعود ــ حفظه الله ــ .وكانت نتائج السباقات على النحو الآتي: في الشوط الأول خصص للجياد ربحت من (صفر - ثلاثة) ومسافته 1400م وجائزته 6000 ريال وفاز بالمركز الأول الحصان ( يلهد ) للمالك بندر الوادعي بقيادة الخيال عبدالعزيز الصايغ، فيما الشوط الثاني خصص للجياد ربحت من سباق فأكثر وجائزته 10000 ريال فاز بالمركز الأول (الحنش) للمالك فؤاد القصير بقيادة الخيال مهدي الحبيل.وخصص الشوط الثالث للجياد مفتوح حصن وافراس 3 سنوات فأكثر وكانت جائزته 12000 ريال وفاز بالمركز الأول ( القارع ) للمالك فؤاد القصير وقيادة الخيال مهدي الحبيل، فيما خصص الشوط الرابع للجياد حصن وافراس لم تربح سنتين وكانت جائزتة 22000ريال المركز الاول الجواد ( نيلاز) للمالك فؤاد القصير بقيادة الخيال عبدالاله الدحمسي .وثمن نائب ميدان عام ميدان فروسية الجبيل أحمد بن عبدالرحمن العريمة دور الهيئة الملكية بالجبيل التي ساهمت بتجهيز الانطلاقه، ودعى أن يكون لمختلف الشركات والجهات الحكومية مساهمة ودعم أكبر لأنشطة الميدان لأداء دوره الريادي في أحياء رياضة الفروسية العريقة التي أولتها حكومة المملكة جل الاهتمام والرعاية.وفي نهاية السباق توج العريمة، الجواد (نيلاز) للمالك فؤاد القصير بكاس دعم خادم الحرمين الشريفين .// انتهى //19:14ت م0125