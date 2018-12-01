واشنطن 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسأعلن البيت الابيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في لقاءه مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي - إن ، عزمه عقد قمة ثانية مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد قمتهما التاريخية في سنغافورة الصيف الماضي .وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تصريح صحفي : إن الرئيس ترامب ونظيره مون أكدا خلال اللقاء على هامش قمة العشرين في بوينوس أيرس التزامهما بتحقيق نزع السلاح النووي في شكل نهائي وكامل يمكن التحقق منه.وأضاف أن الرئيسان اتفقا على الحاجة إلى الحفاظ على تطبيق مشدد للعقوبات القائمة على كوريا الشمالية كي تصلها رسالة مفادها بأن نزع السلاح النووي هو المسار الوحيد .// انتهى //19:22ت م0126