سياسي / رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي يصل إلى الأردن
السبت 1440/3/23 هـ الموافق 2018/12/01 م واس
عمان 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس
وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنـي اللـيـبـي فائز السراج، اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية.
وسيلتقي السراج خلال الزيارة العاهل الأردني عبدالله الثاني وسيجري معه مباحثات رسمية ، كما سيلقي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين ، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز .
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19:24ت م
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