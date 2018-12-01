عمان 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسوصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنـي اللـيـبـي فائز السراج، اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية.وسيلتقي السراج خلال الزيارة العاهل الأردني عبدالله الثاني وسيجري معه مباحثات رسمية ، كما سيلقي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين ، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز .//انتهى//19:24ت م0127