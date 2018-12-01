تبوك 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسإعداد / محمد آل فيهتحكي الخدمات الصحية المميزة التي يحظى بها أبناء ومنسوبي القوات المسلحة، المقدمة في مستشفيات القوات المسلحة بالشمالية الغربية، والمراكز الطبية التابعة لها، قصة أمل تجعل من هذه الصروح الطبية منارة بارزة تقف شامخة مسجلةً إنجازات طبية كبيرة, ما كانت لتكون واقعاً لولا الاهتمام والرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله -، حيث شهدت منذ تأسيس أولى عياداتها سنة 1393 هـ , تطوراً مُطرداً في الطب وعلومه المتخصصة والدقيقة , برؤية جمعت ما بين الجودة في الخدمة والجودة في البيئة العملية والعلمية , من خلال ما تضمه من كوادر طبية وفنية وإدارية وتقدمٍ على كافة الأصعدة البشرية والتقنية لتساهم بتحقيق الرعاية الصحية والوقائية والتوعوية لكافة منسوبي القوات المسلحة وذويهم وكافة المستفيدين من الخدمة المقدمة وفق أعلى معايير الجودة الصحية للوصول للطموحات والتطلعات المأمولة للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.وتشمل تلك المستشفيات، مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، ومستشفى الملك خالد العسكري، ومستشفى الميدان المتنقل الأول، إضافة إلى 20 مركزاً ومستوصفاً طبياً تابعاً لإدارة المستشفيات، جرى تجهيزها جميعاً بأفضل ما توصلت إليه التقنية واللوازم الطبية في العالم.وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفيات القوات المسلحة بالشمالية الغربية (1100) سرير، أستفاد من حالات التنويم بها خلال عام 2017 م ، 25,788 مريضاً، كما أجريت فيها 7800 عملية جراحية خلال العام نفسه , وبلغ إجمالي حالات المراجعة لأقسام الطوارئ 157,425 حالة.وفي نفس العام أيضاً بلغ عدد المراجعين بمركز الأمير سلطان لأمراض وزراعة الكلى أحد أهم المراكز بالمجموعة 25,961 مراجعاً، كما بلغ عدد عمليات زراعة الكلى في مستشفيات القوات المسلحة بالشمالية الغربية خلال ذلك العام 33 حالة، وأرتفع عدد علاج حالات العقم بعمليات أطفال الأنابيب إلى 229 حالة, أما فيما يخص العناية المنزلية فقدمت المستشفيات خدماته لـ 2368 مريضاً في عام 2017م .وتضم إدارة المستشفيات عددا من المراكز الطبية والمتمثلة في مركز الأمير سلطان لأمراض وزراعة الكلى، ومركز الأمير سلطان لعلاج الأورام، ومركز معادلة الضغط والعلاج بالأكسجين، ومركز الأسنان، ومركز طب الأسرة والمجتمع ويضم مركز طب الأسرة بمستشفى الملك خالد العسكري، ومركز ومستوصف الرازي لطب الأسرة، ومركز ومستوصف السلامة لطب الأسرة، ومركز ومستوصف القاعدة الجوية لطب الأسرة، ومركز ومستوصف طب الأسرة بالدفاع الجوي، ومركز طب الأسرة بمعهد سلاح المدرعات، ومركز ومستوصف تيماء لطب الأسرة، ومستوصف حقل بالإضافة إلى مركز الأمير خالد بن سلطان للدراسات والبحوث الطبية، ومركز صحة المرأة، و وحدة الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل .ويأتي مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة على رأس مقدمي الخدمات الطبية بمجموعة المستشفيات والقلب النابض لها حيث يضم أهم الأقسام والمراكز الطبية فمن أقسام الجراحة التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية لتقديم أفضل علاج جراحي على مستوى العالم، إلى قسم الأطفال الذي يقدم أفضل سبل الرعاية الطبية للأطفال من العيادات وحتى التنويم بمراحل العلاج المختلفة فيه مثل العناية المركزة للأطفال ، وقسم تدريبي للبورد السعودي والبورد العربي في طب الأطفال، ويضم المستشفى قسما مهما وحيويا لأمراض الباطنية الذي يوفر مستويات مميزة من الخدمة التشخيصية والعلاجية الدقيقة للمرضى الذين يعانون من المشكلات الطبية بمختلف أنواعها، والمرضى طويلي الإقامة الذي يقيمون بشكل دائم فيه بطاقة إستيعابية بلغت 22 سريراً.ويضم المستشفى واحدا من أكثر الأقسام الطبية في العالم أهمية ويتمثل في قسم النساء والولادة الذي روعي فيه تقديم أعلى مستويات الخدمة السريرية حيث يتولى تقديم الخدمات التشخيصية للحالات الحرجة ويعمل به نخبة من الأطباء وهذا القسم مجهز بأحدث الأجهزة الطبية للتشخيص بالموجات فوق الصوتية ، كما يشمل القسم على مركز الأمير خالد بن سلطان لعلاج العقم وأطفال الأنابيب, وقسم طب الأسرة والمجتمع الذي يكتسب أهميته باعتباره القسم الوحيد الذي يراجعه جميع أفراد الأسرة لتلقي الرعاية الطبية وإقامة علاقة وثيقة بين الطبيب والمريض تسمح باتخاذ القرارات الطبية الصائبة وإحالته إلى الطبيب الاستشاري بما تقتضيه الضرورة ويشتمل على الرعاية الصحية الأولية و علاج الأمراض المزمنة والكشف الطبي على الأفراد والمستجدين والملتحقين بالدورات العسكرية وقسم التثقيف الصحي.// يتبع //19:29ت م0128

إلى جانب ذلك كله يضم قسم الطوارئ وطب الميدان الذي يتفرد بالعمل على مدار 24 ساعة في اليوم فهو مزود بكادر طبي وتمريضي متميز ومتخصص في العناية الجراحية فضلاً عن توفر الأجهزة عالية النوعية للمراقبة القلبية والتنفسية الحرجة، ويحتضن المستشفى الكثير من الأقسام الرئيسية والمساندة ومنها قسم الطب الوقائي، ومركز طب الأسنان ومركز الأمير سلطان لأمراض وزراعة الكلى وقسم التعليم والتدريب المستمر ومركز الأورام، إضافة إلى قسمي المختبرات وعلوم الأمراض، والأشعة وخلافها من الأقسام المهمة والحيوية والمساندة والتشغيلية.ويتوافر بالمستشفى أحدث الأجهزة الطبية التي روعي فيها الجودة في الآداء والسرعة في إعطاء النتائج كجهاز الرنين المغناطيسي، وجهاز الماموجراف للكشف عن أورام الثدي وجهاز معالجة إشعاعية للأورام وجهاز تفتيت الحصوات المتعدد الوظائف، ووحدة خاصة ومزودة بكامل الأدوات والأجهزة الطبية لقسطرة القلب وتنظير البطن والحروق باستخدام جهاز الجفاف بواسطة رافعة مياه هيدروليكية، وأجهزة المناظير الجراحية، وجهاز تخطيط الكهربائية الفصلية العصبية وأجهزة غسيل الكلى، مع إضافة تقنية جراحة المناظير.ويعد مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من أوائل المستشفيات التي أدخلت تقنية جراحة المناظير بالمملكة، وقد أنشِئ بها المركز الوحيد للتدريب على هذا النوع من العمليات إضافة إلى الدورات التأسيسية للتدريب على استئصال المرارة بالمنظار واستخدام المناظير أيضاً بجراحة الأنف والأذن والحنجرة, كما يشتمل المستشفى على وحدة زراعة القرنية، ووحدة جراحية خاصة بعمليات التجميل وجراحة الرأس والوجه التي تعالج جميع حالات التشوهات الخلقية باستخدام التقنية الحديثة للجراحة الميكروسكوبية (المجهرية) وزراعة الأعضاء المبتورة.ويعقد المستشفى العديد من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وإجراء اختبار للزمالة بقسميها الجراحة العامة وجراحة العيون وذلك في إطار تأهيل الأطباء تأهيلاً عالياً كلٌ في مجاله لما لهذه البرامج من آثار إيجابية مباشرة على كلٍ من المريض والمتدرب، وتضم برامج الزمالة طب الباطنة والجراحة العامة وطب الأطفال والأسرة وجراحة النساء والولادة والعظام والمسالك البولية وبرنامج الأطفال الخدج.ومن أبرز الجوانب الطبية والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية مشروع إجراء عمليات زراعة الكلى لمتبرعين من الأقارب أو المتوفين دماغياً، حيث بلغ عدد العمليات في عام 2017م (33) عملية وكانت نسبة نجاح تلك العمليات 100 % - بفضل الله - ويسعى مركز الأمير سلطان لأمراض وزراعة الكلى إلى الوصول لمعدل 50 حالة بنهاية العام الجاري ليصبح عدد الأسرة 49 سريراً، كما يعكف المستشفى حاليا على توسعة وتجهيز عيادة الأنف والأذن والحنجرة وعيادات الجراحة مما سيساهم في تقليل قائمة انتظار مرضى العيادات، كما عمل المستشفى على وضع خطة شاملة لتوسعة قسم " الطوارئ " الذي تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بإضافة عدد 12 سريراً وتأمين احتياجات قسم خدمات الإسعاف و الطوارئ ليصبح العدد 50 سريراً ، فيما يجري العمل على زيادة عدد الأسرة إلى 106 أسرّة في المرحلة الثانية، كما قام المستشفى بالبدء في تشغيل مبنى جراحة عمليات اليوم الواحد الذي يعتبر إضافة مميزة وحديثة وساهم بتقليص قائمة انتظار العمليات الجراحية بشكل ملحوظ فقد تم تشغيل جراحة اليوم الواحد بعدد 15 سريراً للتحضير والملاحظة و(5) أسرّة للإفاقة، بالإضافة إلى (3) غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة في هذا المجال حسب المواصفات والمقاييس العالمية وقد تم إجراء عدد (4690) عملية منذ افتتاحه مطلع عام 2015م.وفي ذات الصدد يعمل المستشفى على توسعة غرف العناية المركزة للكبار التي يتم من خلالها متابعة الحالة الصحية للمريض عن قرب حيث تم زيادة (8) أسرّة ليصبح المجموع 18 سريراً، كما أستطاع المستشفى من رفع الطاقة الإستيعابية لمركز النساء و الولادة إلى 200 سرير بمبنى مستقل ومزود بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية وتركيب 35 وحدة عناية مركزة للأطفال الخدج ، واستكمال التجهيزات الطبية والغير طبية الحديثة والمتطورة ودعم المبنى بوحدة (CIVAS) الخاصة بالإضافات الوريدية المركزية، كما يواصل المستشفى مشاريعه الطبية أما بالإستكمال أو التحديث في إنشاء مبنى مركز القلب و طب الأسرة، وإنشاء مبنيين سكنية و مركز طب الأسنان وجراحة الوجه والفكين، ومشروع إعادة تأهيل وحدة الحروق ومشروع الطب الاتصالي وإنشاء مشروع الطب الاتصالي ومركز الأبحاث، ونظام استدعاء المريض, ومشروع صور الأشعة للأسنان.// انتهى //19:29ت م0129