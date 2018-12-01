عدن 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس

أعلن الجيش اليمني، إحرازه تقدماً ميدانيًا جديدًا في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني : إن قوات من الجيش استعادت، تباباً جبلية في منطقة الكبار عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ، مبيناً أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية وتدمير عدد من الآليات التابعة لها، بحسب ما أورده موقع (26 سبتمبر) التابع للقوات المسلحة اليمنية.

وبالتزامن استهدف طيران التحالف لدعم الشرعية في اليمن، تعزيزات للمليشيا الحوثي الانقلابية جنوبي المنطقة ذاتها ، مما أدى إلى تدمير عربتين تابعين للمليشيا ومصرع وإصابة من كان على متنهما.

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19:38ت م

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