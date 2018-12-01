القاهرة 23 ربيع الأول 1440هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسرحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالقرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الخاصة بفلسطين، والتي رفضت بموجبها الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وكذلك الإجراءات التي اتُخذت منذ نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.وأفاد "أبو الغيط" في بيان له اليوم، بأن هذه القرارات تؤكد أن الإرادة الجماعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية لا زالت ثابتة وراسخة، وأن بوصلتها تُشير إلى الاتجاه الصحيح، وذلك على رغم مما يُمارس من ضغوط وما يُتخذ من إجراءات بهدف النيل من المحتوى القانوني والسياسي والتاريخي للقضية الفلسطينية وفي القلب منها وضعية القدس ومستقبل اللاجئين.وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة مواصلة العمل على الصعيد الدولي من أجل تثبيت الحقوق الفلسطينية والتصدي لكافة محاولات تمييع القضية أو النيل من محدداتها.// انتهى //19:38ت م0133