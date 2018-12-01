الكويت 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسأصيب مواطن كويتي اليوم في انفجار لغم أرضي اثناء مرور مركبته عند مركز جريشان .وقال وزارة الداخلية الكويتية في بيان : إن غرفة العمليات تلقت بلاغا بانفجار لغم أرضي أثناء مرور مركبته أحد المواطنين الكويتيين عند مركز (جريشان) ، ما أدى إلى إصابة قائدها ونقله إلى المستشفى واحتراق المركبة .وأضافت الوزارة : أنها تلقت خلال الأيام الماضية العديد من البلاغات عن وجود أجسام يشتبه بانها مخلفات عسكرية في المناطق البرية وانتقلت على الفور فرق المتفجرات وتم التعامل معها.// انتهى //19:39ت م0134