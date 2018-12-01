الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسيحتضن مركز الملك سلمان الاجتماعي مساء غد الأحد وعلى مدى ثلاثة أيام فعالية (باقات العطاء) التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض (تراحم) ، بهدف تمكين الأسر المنتجة من مستفيدي اللجنة اقتصادياً، ودعم وتعزيز مهاراتهم وتوجيهها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تناولت في مضامينها دعم التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات للتحول من الرعوية إلى التنموية.وتنوعت أعمال الأسر المشاركة في الفعالية لتشتمل على الملابس والأزياء والمأكولات، إضافة إلى مشاركة عدد من المؤسسات في أركان تعريفية خلال الفعالية (دار الضيافة الاجتماعية، ومؤسسة رعاية الفتيات، وجمعية عناية الصحية الخيرية، وسجن النساء التابع لإدارة السجون بمنطقة الرياض).// انتهى //20:17ت م0135