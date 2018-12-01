تبوك 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واستقيم جمعية التوحد بمنطقة تبوك غداً، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة, دورة تدريبية لأمهات المصابين بطيف التوحد، بعنوان " كيف أنمي مهارات طفل التوحد في المنزل " , وذلك بالروضة 19 بحي الفيصلية بمدينة تبوك .وتهدف الدورة على مدى يومان، إلى رفع مستوى وعي الأسر والمجتمع بالمرض بما يسهم في رعاية الأطفال المرضى وكيفية التعامل معهم.// انتهى //20:21ت م0137