اجتماعي / جمعية التوحد بتبوك تقيم دورة تدريبية لأمهات المصابين بطيف التوحد
السبت 1440/3/23 هـ الموافق 2018/12/01 م واس
تبوك 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس
تقيم جمعية التوحد بمنطقة تبوك غداً، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة, دورة تدريبية لأمهات المصابين بطيف التوحد، بعنوان " كيف أنمي مهارات طفل التوحد في المنزل " , وذلك بالروضة 19 بحي الفيصلية بمدينة تبوك .
وتهدف الدورة على مدى يومان، إلى رفع مستوى وعي الأسر والمجتمع بالمرض بما يسهم في رعاية الأطفال المرضى وكيفية التعامل معهم.
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20:21ت م
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