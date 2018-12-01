الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واستواصلت اليوم منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بإقامة مباراتين جمعت الفتح مع التعاون ، والباطن مع الرائد.فعلى ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء حقق التعاون فوزًا على مضيفه الفتح بهدفين دون مقابل ، افتتح النتيجة اللاعب سيدريك أميسي في الدقيقة 22 ، قبل أن يضيف زميله تاوامبا الهدف الثاني في الدقيقة 67.ورفع التعاون رصيده لـ 18 نقطة في المركز الخامس ، فيما توقف رصيد الفتح عند 13 نقطة في المركز الثامن.وعاد الرائد من حفر الباطن بفوز على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف ، افتتح النتيجة للرائد اللاعب فرحان حساني بهدف في الدقيقة 9 أتبعه نفس اللاعب بهدف ثان في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل هدف الباطن الوحيد اللاعب جدعان مهنا في الدقيقة 67 ليختتم اللاعب صالح الشهري ثلاثية الرائد في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، ليرفع الرائد رصيده لـ 11 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد الباطن عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.// انتهى//20:21ت م0138