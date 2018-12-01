عام / شرطة منطقة الرياض : العثور على الفتاة المتغيبة // للصحف فقط //
السبت 1440/3/23 هـ الموافق 2018/12/01 م واس
الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عن مناشدة مواطنة بالبحث عن ابنتها التي تجاوزت الثالثة عشرة من العمر، الذي أشارت فيه إلى اختفائها ، فقد أسفرت الجهود الأمنية ، بتوفيق الله ، من العثور على الفتاة المتغيبة ، وتم استكمال الإجراءات النظامية المعتادة، والله ولي التوفيق .
// للصحف فقط // // انتهى //
20:30ت م
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