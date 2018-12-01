الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عن مناشدة مواطنة بالبحث عن ابنتها التي تجاوزت الثالثة عشرة من العمر، الذي أشارت فيه إلى اختفائها ، فقد أسفرت الجهود الأمنية ، بتوفيق الله ، من العثور على الفتاة المتغيبة ، وتم استكمال الإجراءات النظامية المعتادة، والله ولي التوفيق .// للصحف فقط // // انتهى //20:30ت م0140