بيونس آيرس 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، فخامة الرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين وذلك على هامش انعقاد القمة.وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأرجنتين وفرص تعزيزه في مختلف المجالات.حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية الأرجنتين.// انتهى //21:02ت م0142