الداير بني مالك ٢٣ ربيع أول ١٤٤٠هـ الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠١٨م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم , معرض إنجازات الحكومية بمحافظة الداير بني مالكً المصاحب لمهرجان البن السادس في جبال جازان " قهوة الكيف .. مرحباً بالضيف ، الذي تستضيفه محافظة الدائر بني مالك وذلك بمقر المركز الحضاري بالمحافظة.وفور وصول سموه , قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض, وتجول والحضور على أقسام وأركان المعرض الذي يمثل مشاركة مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة بالمناسبة.واستمع سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لشرح مفصل عن المعرض وما يتضمنه من أعمال ومجسمات تحكي المنجزات التنموية والحضارية التي شهدتها المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها خلال هذه الفترة, حيث شهدت المحافظة تنفيذ مشروعات بلدية وتعليمية وصحية وكهرباء ومياه وزراعة وغيرها من المجالات التنموية والخدمية .وأعرب سموه في ختام افتتاح المعرض وزيارته لمحافظة الدائر بني مالك , عن سعادته بمشاركة أهالي المحافظة الاحتفال بتدشين مهرجان البن في عامه السادس ، منوهاً بما شهده المهرجان من تطور وما حققه من نتائج كان آخرها توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين شركة ارامكو السعودية وهيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان مع عدد من الجمعيات الخيرية بالقطاع الجبلي وما ستحققه تلك الاتفاقيات من نتائج إيجابية في المجالات الزراعية والسياحية والزراعية لتوفير فرص العمل لشباب وفتيات المنطقة والتعريف بما تزخر به منطقة جازان من مقومات.وثمن سمو أمير المنطقة جهود مختلف الجهات الحكومية وما حققته وتحققه تلك الجهات بمحافظة بني مالك وغيرها من محافظات المنطقة من إنجازات تنموية شملت شتى المجلات الخدمية والمشروعات التنموية ، انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.// انتهى //21:38ت م0146