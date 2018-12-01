العين 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسأعرب مدير عام بلدية مدينة العين الدكتور مطر محمد النعيمي، عن فخره واعتزازه بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة، من انجازات على الصعد كافة والتي تزامنت مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة وعام زايد، مستذكراً مسيرة التحدي والإصرار للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تحقيق حلم الاتحاد، وبناء دولة نفخر بها بين الأمم.وقال في كلمة بهذه المناسبة " إننا في كل عام عندما نحتفل باليوم الوطني الإماراتي فإننا نحتفل أيضاً بإنجازات وتميز حققته دولة الإمارات في شتى المحافل، بفضل القيادة الرشيدة التي اتخذت من نهج زايد دستوراً لاستكمال مسيرة التقدم لهذا الوطن، وأنه من الفخر أن نشارك جميع المؤسسات والجهات التي تعمل لتحقيق رؤية الشيخ زايد وتوجيهات القيادة الرشيدة في رفعة دولة الاتحاد كجنود للوطن في ميادين العمل والإنتاج".// انتهى //21:43ت م0147