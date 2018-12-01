عمّان 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واستغلب فريق الأهلي على البقعة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد عمان الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم.ورفع الأهلي بهذا الفوز رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد البقعة عند 10 نقاط في المركز الثامن.وفي مباراة أخرى، فاز الوحدات على بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد القويسمة، ليرفع الوحدات رصيده بهذا الفوز إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الرمثا عند 9 نقاط في المركز التاسع.// انتهى //21:46ت م0148