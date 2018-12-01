الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 1 ديسمبر 2018برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، رئيس مجلس هيئة جائزة الملك فيصل ورئيس مجلس الأمناء لجامعة الفيصل انطلقت، اليوم، فعاليات مؤتمر "أعلام في الطب" ، الذي تنظمه جائزة الملك فيصل بالتعاون مع جامعة الفيصل ، بحضور الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز السبيل، وبمشاركة 30 عالماً من رواد الطب السعوديين والعالميين .وتأتي مبادرة "مؤتمر أعلام في الطب" كأحد الفعاليات المصاحبة لاحتفال جائزة الملك فيصل بالذكرى الأربعين على منحها.وبدأ المؤتمر الذي عقد بجامعة الفيصل بجلسة "طب الأورام وأحدث المستجدات العلمية التي يشهدها هذا المجال في الأوساط الطبية" بمشاركة كل من البروفيسور باتريك والش الاستاذ المُتميِّز في طب وجراحة المسالك البولية في جامعة جونز هوبكنز ومستشفاها، والفائز بجائزة الملك فيصل في الطب عام 2007، والدكتور محمد أبو ملحة رئيس مجلس الإدارة والمؤسس للجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية، والبروفيسور وليد خلبوص استشاري علم الأمراض، والدكتور شوقي بازرباشي ، رئيس لجنة أخلاقيات البحوث في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وقامت بإدارتها رئيسة قسم أورام الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث الدكتورة أماني القفيدي.وسلطت الجلسة الضوء على أبرز التطورات في مجال طب الأورام ، والاحتمالات الجديدة التي ولدها العلاج المناعي، والذي يقوم بدوره بالتركيز على قدرة جهاز المناعة البشري في التغلب على مرض السرطان، كما ناقشت الجلسة تأثير الابتكار في الطب الجراحي على سرطان البروستاتا، حيث أجمع المتحدثون على أن التقنيات الحديثة المبتكرة جعل من العمليات الجراحية أكثر أماناً وساهمت بشكل كبير في خفض نسب الوفيات للمصابين بسرطان البروستاتا، كما تم استعراض تاريخ علم الأورام في المملكة وأفضل الممارسات الفعالة للتأكد من دقة تشخيص الأمراض وتعزيز كفاءة العلاج .//انتهى//22:34ت م0149