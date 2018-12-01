القاهرة 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واساستعاد فريق الأهلي ذاكرة انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، بفوزه مساء اليوم على مضيفه بتروجيت بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد الجيش بالسويس، والمؤجل من الأسبوع التاسع للمسابقة.ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 14 نقطة ليحتل المركز السادس عشر، حيث يتبقى له ثمانية لقاءات مؤجلة بسبب مشاركته في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس زايد للأندية، فيما توقف رصيد بتروجيت عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.// انتهى //22:51ت م0151