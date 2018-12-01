الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واستنظم لجنة رعاية أسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض "تراحم" غداً فعالية "باقات العطاء" وذلك في مركز الملك سلمان الاجتماعي.وتهدف الفعالية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ، إلى تمكين الأسر المنتجة من مستفيدين تراحم اقتصادياً، ودعم وتعزيز مهاراتهم وتوجيهها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر بما يكفل لهم حياة كريمة، وذلك تحقيقاً لرؤية 2030 في دعم التنمية المجتمعية .وتشتمل أعمال الأسر المشاركة في الفعالية على الملابس والأزياء والمأكولات، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المؤسسات في أركان تعريفية خلال الفعالية كدار الضيافة الاجتماعية، ومؤسسة رعاية الفتيات وجمعية عناية الصحية الخيرية وسجن النساء التابع لإدارة السجون بمنطقة الرياض.// انتهى //23:00ت م0153