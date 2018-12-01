عدن 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسأكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام أن البنك ينتظر ودائع بقيمة 3 مليارات دولار وهو في إطار العمل عليها، وأن البنك المركزي سيتخذ العديد من القرارات ليستمر التحسن في سعر صرف العملة الوطنية وهناك مجموعة من القرارات ستتخذها الأمم المتحدة أو بعض الدول فيما يخص الودائع الجديدة.وقال زمام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية خلال لقاءه الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكك والممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن ليزا جرانداي، " إن التعافي سيكون مستقراً ومستداماً وقابلاً للديمومة شريطة أن تتخذ بعض الإجراءات في الداخل والخارج مع إعلان الحكومة عن البدء بإعداد موازنة للعام القادم"، موضحاً أن جزء من هذه الإجراءات سيكون له الأثر الكبير في استقرار العملة, بالإضافة إلى وعي المواطنين وعدم المضاربة من قبل الصرافين والتفاف البنوك الأخرى حول البنك المركزي في اليمن.وأشار إلى أن التحسن الذي حصل في وضع العملة المحلية جاء نتيجة للإجراءات المتخذة من البنك والتي من ضمنها إعادة الإدارة النقدية والسيولة، وأن كل المبالغ التي يتم طباعتها حاليًا تذهب إلى الاحتياطي.وأعلن المحافظ زمام أن البنك سيبدأ الأسبوع المقبل في دفع رواتب المتقاعدين بصنعاء في وقت تمكن من تكوين احتياطي نقدي بخمسمائة مليار ريال يمني.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الجانبين اتفقا على النظر في تحويل جميع المبالغ عن طريق الأمم المتحدة والدول الأخرى عبر البنك المركزي لتعزيز احتياطيات البنك المركزي التي تعود بالنفع على الريال اليمني وهو الآن في السعر العادل.// انتهى //23:04ت م0154