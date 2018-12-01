الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واستوج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفارس خالد المبطي بكأس شوط الجائزة الكبرى لبطولة الدرعية الدولية لقفز الحواجز ضمن جولات الدوري العربي للفروسية المؤهلة لبطولة كأس العالم للفروسية 2019 ، التي اختتمت منافساتها اليوم بمركز الدهامي للفروسية بالدرعية .وجاء في المركز الثاني الفارس الإيطالي نتالي ، وفي المركز الثالث الفارس رمزي الدهامي .وكانت فعاليات اليوم الختامي للبطولة قد بدأت بالشوط الأول الذي ذهبت نتيجته للفارس محمد حسن آل هادي، وثانيا الفارس صالح بن عميرة ، وثالثا الفارس سلمان العجمي .وقام بتتويج الفائزين فيه نائب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الدكتور خالد الجريسي .وفي الشوط الثاني نجح الفارس عبدالله الشربتلي من الظفر بالمركز الاول وجاء الفارس الإيطالي في المركز الثاني وفي المركز الثالث الفارس ناصر البقمي .وأعرب صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد عن اعتزازه بنجاح البطولة، مقدما شكره وتقديره لجميع العاملين فيها على هذه الجهود ، مؤكدا سموه أن المنافسة بين الفرسان في جميع الأشواط كانت دليل على تقارب المستويات وتطلعاتهم لكسب النقاط نحو التأهل .ولفت سموه إلى أن الاتحاد وبدعم من المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة يعمل على إنجاح برامجه على أكمل وجه والتطلع إلى استمرارية البطولة الدولية .من جانبه عبر الفارس الدولي خالد المبطي عن فخره بالفوز بشوط الجائزة الكبرى في بطولة الدرعية الدولية ، مشيرا إلى أن المنافسة قوية حتى آخر جولة ، متطلعا إلى التاهل لبطولة كأس العالم من خلال مواصلة المشاركة في بقية جولات الدوري العربي بدولة الامارات .// انتهى//23:14ت م0155