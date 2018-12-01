الطائف 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واساطلق مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد فعاليات المعرض التعريفي بالخدمات السياحية ، المقام في سوق جوري مول .ويأتي هذا المعرض إيماناً من فرع الهيئة بأهمية إبراز جودة الخدمات السياحية في تعزيز التنمية، حيث تعد السياحة والتراث من أبرز البدائل الاقتصادية .وضم المعرض أجنحة لمختلف الخدمات والبرامج التي تقدمها الهيئة ، حيث أبرز قسم التراخيص جهود تسهيل إجراءات الترخيص والتأسيس للجودة في العمليات التشغيلية والرقابية ، وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار ، وفيما يسعى قسم الاستثمار إلى تحفيزوجذب مستثمري القطاع السياحي للاستثمار في الأنشطة السياحية المتنوعة ، من خلال تقديم أوجه الدعم والاستشارات المختلفة ، وتوفير متطلبات تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة ، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة بكل جوانبها المادية والثقافية والبيئية من خلال توفير مقوماتتهيئة فرص استثمارية مجدية في الوجهات والمواقع والأنشطة السياحية بما يدعم الناتج المحلي ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين ، وإبراز مقومات التراث والحضارة والقيم والتقاليد الأصيلة للمملكة ، والاستثمار في مشاريع توازن بين تحقيق الطموحات والخطط المأمولة مع ضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة بإذن الله .وعرّفت الهيئة بالسياحة المحلية ومقوماتها في قسم التسويق مع عرض مشاريع التنمية السياحية والبرامج التسويقية ، بهدف زيادة متوسط الإقامة والإنفاق وعدد الرحلات السياحية ومعدل إشغال منشآت الإيواء ، والحد من الموسمية ، والإسهام في استدامة الطلب والاستثمار السياحي ، وتعزيز مبيعات الشركاء وتطوير منتجاتهم والترويج لها .. وتم تخصيص قسم للأعمال الحرفية والمدعومة من البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) الذي يعمل على حصر الأعمال والمنتجات المميزة وتوثيقها باسم الحرفي ، ويتبنّي الأعمال ويعملعلى تسجيلها في المنظمات العالمية ، وترشيحها للمنافسة في المسابقات والمعارض العالمية في مجال الأعمال الحرفية الفنية ، وتسجيل الحرفيين المهرة كمدربين ، إضافة إلى بيع الهدايا التذكارية والتسويق لها عبر منافذ البيع التي يعمل عليها (بارع) ، ومشاركة الحرفيين المهرة في سوق عكاظ .كما أبرز قسم التراث العمراني محتوياته ، وسبل المحافظة عليه وتنميته ، مع اظهار المعالم التاريخية وعمل الهيئة على توظيفها ثقافيا واقتصاديا في المحافظة على الخصوص وفي المملكة عموما .. حيث يقوم قسم التراث العمراني في الهيئة بمسح وتحديد المواقع وتقييم وتحديد أولويات الحماية والتنمية ، وتحديد الملكيات وحمايتها ، إلى جانب بحث سبل الرفع من كفاءة أداء البناء بالمواد الطبيعية ، وتسهيل وتحفيز واستقطاب الاستثمار ومصادر التمويل ، والتدريب على طرق وأساليب البناء التقليدية وإدخال أساليب جديدة، كما تم في القسم استعراض الآثار القديمة في الطائف وبعدها التاريخي والأثري ، ولأهمية سوق عكاظ الذي يمثل معلماً سياحياً وثقافيا فريداً في المملكة فقد تم تخصيص قسم يبرز سوق عكاظ الذي يقصده المثقفون والمهتمون من أنحاء العالم .وجذب قسم (تكامل) لمركز تنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية الزوار حيث يعني بتسجيل البرامج التدريبية ، والعمل على برامج توطين الوظائف والتوعية المهنية ، والبرامج المنتهية بالتوظيف ، وبرامج الدورات الصغيرة .. وتم تسليط الضوء على مبادرة (السعودية وجهة المسلمين) التي اطلقتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تهدف إلى إبراز النمو والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في شتى المجالات ، وتأكيد دورها في خدمة الإسلام والمسلمين ، وتعزيز صورتها وترسيخ حضورها في قلب كل مسلم ، وتعزيز موقعها السياحي التنافسي بين الدول الإسلامية ، وتحفيز الفرص الاستثمارية في هذا القطاع ، والارتقاء بفرص التبادل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .. حيث تستهدف المبادرة المعتمرين والزوار ، وركاب الترانزيت والزوار المسلمين من قطاع الأعمال ، وضيوف الدولة المسلمين ، معتمدة في ذلك على توفير عدد من العناصر والمنتجات السياحية ، مثل رحلات ما بعد العمرة ، والاستثمار ، والتأشيرات السياحية ، والتراث والحضارة والثقافة ، والمسارات السياحية ، والمعارض والمؤتمرات ، والصحة والاستشفاء .وقد تم استعراض عدة مسارات سياحية في محافظة الطائف، منها مسار سوق عكاظ الذي يعتبر مساراً تاريخي وثقافي ورياضي ، والمسار التعليمي الذي يمر بأول مدرسة في المملكة (مدرسة دار التوحيد) ، وعمرها قرابة 85 عام ، والتي شهدت عصر الكتاتيب ، وانتهت بعصر الكتاب ويمر ايضا بجامعة الطائف ، وأيضاً مسار اللوز الذي يبدأ من منطقة بني سعد ويقام فيها مهرجان العنب ثم ميسان ثم بني مالك حيث سوق الخميس و معرض اللوز البجلي .من جانبة أشاد الدكتور علي آل زايد بمستوى المعرض والاقبال عليه ، مقدماً شكره لفريق الهيئة والشركاء من القطاعين العام والخاص ، والرعاة وإدارة السوق على تعاونها لانجاح المعرض التعريفي الشامل لخدمات الهيئة .// انتهى //23:24ت م0156