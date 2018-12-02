الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسحقق نادي جدة للصم المركز الأول في بطولة المملكة للألعاب القوى التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها بمشاركة 100 لاعب يمثلون 12 مركزاً ونادياً للصم من مختلف مناطق المملكة واشتملت على 12 منافسة .وتوج رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني نادي جدة بكأس المركز الأول ، كما توج أصحاب المراكز الأولى بحضور نائبة عبدالله المطرود ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في أبها معتق جرمان .وتصدر نادي جدة الترتيب العام بعد أن حقق لاعبوه الفوز بعدد نقاط المنافسات المختلفة بالبطولة وحل نادي الدمام للصم في المركز الثاني ومركز القصيم للصم في المركز الثالث.وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الصم سعيد القحطاني أن هذه البطولة هي الأقوى بين البطولات التي أقامها الاتحاد للصم حيث شارك فيها 100 لاعب يمثلون 12 مركزا وناديا تنافسوا على 12 لعبة ، مشيراً إلى استمرار البرنامج الزمني للاتحاد من خلال إقامة بطولة المملكة لخمسيات كرة القدم الأسبوع المقبل بمدينة الرياض .//انتهى //00:22ت م0160