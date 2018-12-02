الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسحقق نادي الهلال بطولة الجولة الأولى من الدوري الذهبي للكاراتيه "فردي " للدرجة الأولى والأولمبي التي اختتمت اليوم على صالة إستاد ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .وتصدر فريق الهلال الترتيب للدرجتين الأولى والأولمبي للأولمبي بـ 53 نقطة وجاء نادي حراء في المركز الثاني بـ 17 نقطة متساوياً مع صاحب المركز الثالث النادي الأهلي .وسلم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور ابراهيم القناص بحضور رئيس لجنة الحكام الدكتور بالاتحاد مشرف الشهري أصحاب المراكز الأولى الجوائز ومكافأة الدوري.وتوج نادي الأهلي بطلاً في الجولة الأولى للدوري الذهبي للكاراتيه "فردي " لدرجتي الناشئين والشباب بعد أن تصدر الترتيب في درجة الشباب بـ 49 نقطة ، وجاء الهلال في المركز الثاني بـ 35 نقطة ونادي اليرموك في المركز الثالث بـ10 نقاط نقطة. وفي فئة الناشئين تصدر النادي الأهلي الترتيب بـ 44 نقطة ، وجاء نادي الصفا في المركز الثاني بـ 32 نقطة، ونادي الشعلة في المركز الثالث بـ 7 نقاط .//انتهى // ‏00:32ت م0161