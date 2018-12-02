مكسيكو سيتي 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حضر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين اليوم، مراسم حفل نقل السلطة التنفيذية الفدرالية من الرئيس انريكي بنيا نيتو إلى الرئيس المنتخب مانويل لوبيس أوبرادور رئيسًا للولايات المتحدة المكسيكية.ونقل سموه لفخامة الرئيس خلال مراسم الاحتفال التي أقيمت في القصر التشريعي بالعاصمة مكسيكو سيتي، تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بهذه المناسبة، وتمنياتهما لشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق مزيد التقدم والازدهار.كما حضر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز مأدبة الغداء الرسمي التي أقامها فخامة رئيس الولايات المتحدة المكسيكية الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بالقصر الوطني تكريمًا لرؤساء الوفود المشاركين في مراسم انتقال السلطة الرئاسية.رافق سموه خلال حفل المراسم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي.// انتهى //02:53ت م0168