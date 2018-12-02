الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واساختتمت اليوم منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة ، على صالة نادي الاتفاق بالدمام .ففي منافسات فئة الشباب حقق نادي الخلود المركز الأول ، واحتل الأهلي ثانياً ، وجاء الوشم بالمركز الثالث ، و الوطني رابعاً .وفي فئة الناشئين حقق النادي الأهلي المركز الأول ، و الفتح ثانياً ، و مضر ثالثاً ، والوطني رابعاً .وعقب نهاية المنافسات توج عضوا مجلس الإدارة عبدالرحمن الراشد و عبدالعزيز الطاهر الفرق الفائزة بالبطولة .// انتهى//04:01ت م0170