عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/3/24 هـ الموافق 2018/12/02 م واس
الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ الشيخ خليفة بذكرى اليوم الوطني الإماراتي
العلاقات السعودية - الإماراتية.. علاقات الأشقاء وتعاضد المخلصين
ولي العهد يعقد لقاءات ثنائية مع زعماء G20
أمير مكة يضع حجر الأساس لمطار القنفذة
منصور بن متعب يصل إلى المكسيك لحضور تتويج رئيسها
محافظ جدة يتسلّم التقرير السنوي لمنجزات جامعة جدة
نائب أمير المدينة يرعى الحفل الختامي لمركز الخط العربي
فريق مركز الملك سلمان يبحث الاحتياجات الإنسانية في جزر القمر
المملكة تنضم إلى اللجنة الثلاثية في مجموعة العشرين
مختصون: ولي العهد يسعى لما يخدم مصالح المملكة في لقاءات على هامش قمة العشرين
مساعدات غذائية لنازحي الحديدة.. وحقائب وكسوة للطلبة السوريين
اللائحة الجديدة للموثقين تتيح توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم
دبلوماسيون عن «قطار الرياض»: منجز تاريخي وحضاري
حرس حدود الشرقية ينقذ بحاراً تركياً تعرض لحالة مرضية طارئة
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