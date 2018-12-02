الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ الشيخ خليفة بذكرى اليوم الوطني الإماراتيالعلاقات السعودية - الإماراتية.. علاقات الأشقاء وتعاضد المخلصينولي العهد يعقد لقاءات ثنائية مع زعماء G20أمير مكة يضع حجر الأساس لمطار القنفذةمنصور بن متعب يصل إلى المكسيك لحضور تتويج رئيسهامحافظ جدة يتسلّم التقرير السنوي لمنجزات جامعة جدةنائب أمير المدينة يرعى الحفل الختامي لمركز الخط العربيفريق مركز الملك سلمان يبحث الاحتياجات الإنسانية في جزر القمرالمملكة تنضم إلى اللجنة الثلاثية في مجموعة العشرينمختصون: ولي العهد يسعى لما يخدم مصالح المملكة في لقاءات على هامش قمة العشرينمساعدات غذائية لنازحي الحديدة.. وحقائب وكسوة للطلبة السورييناللائحة الجديدة للموثقين تتيح توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالمدبلوماسيون عن «قطار الرياض»: منجز تاريخي وحضاريحرس حدود الشرقية ينقذ بحاراً تركياً تعرض لحالة مرضية طارئة// يتبع//06:04ت م0003