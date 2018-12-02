وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( فخر الوطن): الحضور غير العادي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين المنعقدة في بيونيس آيرس أكد بما يقطع الشك المكانة التي تتمتع بها المملكة بين دول العالم وفي أكبر تجمع اقتصادي عالمي يضم الدول الأقوى اقتصاداً ونمواً غير اعتيادي، فحضور سمو ولي العهد الفاعل أخرس كل الألسنة التي كانت تحاول التشكيك في مكانة المملكة وحضورها القوي على الساحة الإقليمية والدولية وجدد معرفتها بأن بلادنا لا تلتفت للصغائر من الأمور ولا تقحم نفسها في مهاترات لا طائل منها.وأضافت أن كل من يعرف وطننا حق المعرفة يدرك تمام الإدراك أن لنا مكانة عربية إسلامية ودولية لا يمكن لأي كان أن ينازعنا عليها أو حتى أن يحاول، فنحن دولة تمتلك كل مقومات الدولة العصرية، نتمسك بالماضي ونعمل للحاضر ونستشرف المستقبل ونسخر إمكاناتنا ليس من أجل نمائنا وازدهارنا فقط، ولكن أيدينا ممدودة بالخير إلى كافة أرجاء المعمورة دون منة على أحد، ولكن تحقيقاً للمبادئ والمثل الإسلامية والعربية التي تتجسد في تعاملاتنا مع الآخر والتي نراعي فيها مصالحنا بكل تأكيد، فسياسة المملكة معروفة باتزانها وحصافتها وبعد نظرها، لا تتعامل مع الأحداث بسطحية أو انفعال بقدر ما هي عقلانية متأنية.وبينت أن الحضور السعودي البارز في قمة العشرين الذي كان محط الأنظار ليس غريباً علينا، بل هو تأكيد المؤكد على الأدوار المحورية التي تقوم بها المملكة سياسياً واقتصادياً والتي يعتبرها العالم عامل استقرار للإقليم والعالم ككل عطفاً على عقلانية الموقف ووضوح الرؤى وجدية العمل والتعامل.وختمت :وطننا ولله الحمد والمنة، يسير بخطى واثقة دون الالتفات إلى صغائر الأمور، فهي ليست ضمن أجندتنا ولا نلقي لها بالاً، فلدينا الكثير من المهام والالتزامات الضخمة تجاه الوطن وتجاه الإقليم وأيضاً تجاه العالم، نحن أهل لجعلها واقعاً يفتخر به وطننا.// انتهى //06:05ت م0005