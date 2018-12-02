بيونس آيرس 24 ربيع الأول 1440هـ الموافق 2 ديسمبر 2018م واسغادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع جمهورية الأرجنتين، بعد أن رأس – حفظه الله - وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.وكانت قمة قادة دول مجموعة العشرين اختتمت أعمالها بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس أمس.وصدر عن القمة بيان ختامي أعلن فيه أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام القادم، فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة في 2020 .// انتهى //06:23ت م0006