بيونس آيرس 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر لفخامة الرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين إثر مغادرته ـ حفظه الله ـ الأرجنتين، فيما يلي نصها:فخامة الرئيس ماوريسيو ماكريرئيس جمهورية الأرجنتينتحية طيبة:يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة قادة دول مجموعة العشرين أن أتقدم لفخامتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيتّه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.فخامة الرئيس:أود أن أنوّه بالنتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال رئاسة فخامتكم لأعمال هذه القمة، مؤكداً على أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والازدهار، وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري ،،،محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودولي العهدنائب رئيس مجلس الوزراء// انتهى //06:43ت م0007