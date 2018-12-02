بوينس آيرس 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الأحد، عقب المحادثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني في الأرجنتين في ختام قمة مجموعة العشرين، إن الصين تؤيد عقد قمة ثانية محتملة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وأوضح وانج "أن الصين تشجع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على العمل معًا لتحقيق نفس الهدف ومعالجة المخاوف المشروعة لكل منهما وإحراز تقدم بشأن نزع السلاح النووي وتأسيس آلية سلام في شبه الجزيرة الكورية".وخلال المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني، شي جين بينج، أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها للدور الإيجابي الذي لعبته الصين، وفقًا لما ذكره وانج.يذكر أن ترامب الرئيس التقى بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون- في يونيو، في قمة تاريخية عقدت في سنغافورة، وتعهد خلالها الزعيم الكوري الشمالي بوقف برنامج بلاده للأسلحة النووية.// انتهى //08:38ت م0009