بكين/بيونس آيرس 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واساتفق الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على مواصلة محادثات التجارة بين البلدين، ووقف فرض تعريفات جمركية جديدة.وقال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في تصريحات للصحفيين في العاصمة بوينس آيرس حول عشاء العمل الذي جمع بينج وترامب على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأحد - إن الرئيسين اتفقا كذلك على تكثيف المفاوضات الرامية لإزالة كل التعريفات الإضافية.وأضاف وانغ، أن الرئيسين الصيني والأمريكي اتفقا على أن الجانبين "يستطيعان وينبغي عليهما" ضمان نجاح علاقاتهما، مؤكدًا أن البلدين يتحملان مسؤوليات متزايدة من أجل السلام والاستقرار في العالم، ولديهما مصالح مشتركة، أكثر بكثير من الاختلافات.وتابع وانغ، أن الرئيسين اتفقا أيضًا على مواصلة تبادل الزيارات في الوقت الملائم، مشددًا على أن اجتماع الرئيسين كان وديًا وصريحًا.وكان الرئيس الصيني "شي جين بينج" صرح خلال عشاء العمل، أنه يود تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب"، ورسم بشكل مشترك المسار للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.// انتهى //08:50ت م0011