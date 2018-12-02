جتماعي / عمادة خدمة المجتمع بوادي الدواسر تحتفي بالمرأة المنتجة
الأحد 1440/3/24 هـ الموافق 2018/12/02 م واس
وادي الدواسر 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس
احتفت وكالة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالشطر النسوي في محافظة وادي الدواسر، بالمرأة المنتجة خلال فعالية أقيمت بكلية الآداب والعلوم بشعار" المرأة حياة للحياة " ، بهدف رفع مستوى الوعي والمهنية والتثقيف في صانعة الأجيال.
وتضمنت الفعالية مؤخراً ركن تعريفي ببرامج العمادة وبرامجها ومشاريعها التي تهتم بتطوير المرأة وتعزيز قدراتها.
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