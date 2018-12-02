الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسحازت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، على تجديد شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة "الآيزو 2015:9001" من الشركة الألمانية "TUV" للعام الثالث على التوالي.جاء ذلك بعد زيارة المراجع الخارجي من شركة "TUV" للجمعية، حيث استعرض نتائج التدقيق، والتأكد من إيفاء متطلبات المواصفة العالمية للجودة آيزو 9001:2015، وتطبيق الإجراءات، والتحسين من العمليات التي أظهرت استحقاق الجمعية لتجديد الشهادة, مشيداً بمستوى التطوير، وجودة الخدمات المقدمة من الجمعية للمستفيدين.وأكد مدير عام الجمعية خالد بن عبدالرحمن الجبر، على استمرار الجمعية ريادتها في مجال خدمة القرآن الكريم للمجتمع وأفراده من مواطنين ومقيمين, وإذكاء روح المنافسة بين منسوبيها, وأن الهدف من تطبيق نظام إدارة الجودة هو الرقي بأعمال الجمعية، وخدمة المستفيدين؛ للوصول إلى أعلى مستويات التنظيم الإداري، ليتواكب ذلك مع ما تحقق في الجمعية من إنجازات ونجاحات في جميع المجالات.يذكر أن شهادة الآيزو 9001: 2015 تركز على ضبط إجراءات العمل، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ومتابعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتحسين المستمر.// انتهى //09:47ت م0016