نجران 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واستقيم فروسية نجران، غداً سباقها السابع للعام الحالي 1440هـ، على الدعم المقدم من صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وذلك على ميدان الفروسية بتصلال.وأفاد أمين عام فروسية نجران محمد بن مهدي غشام، أن السباق يتكون من خمسة أشواط، مسافاتها 1400 متر، خصص الشوط الأول للدرجة الثالثة إنتاج، والشوط الثاني "مفتوح" إنتاج 2015م، فيما خصص الشوط الثالث لجياد المستورد مفتوح الدرجات، والشوط الرابع مفتوح الدرجات إنتاج، فيما سيكون الشوط الخامس الرئيسي للدرجة المبتدئة إنتاج.// انتهى //09:49ت م0018