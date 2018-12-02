عام / عبور 7 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة الحدودي تستهدف محافظة شبوة
الأحد 1440/3/24 هـ الموافق 2018/12/02 م واس
منفذ الوديعة 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس 7 شاحنات كبيرة تحمل 40 طنًا و 400 كيلو جرام من السلال الغذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة شبوة.
وتأتي القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.
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09:57ت م
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