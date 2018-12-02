منفذ الوديعة 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس 7 شاحنات كبيرة تحمل 40 طنًا و 400 كيلو جرام من السلال الغذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة شبوة.وتأتي القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.// انتهى //09:57ت م0019