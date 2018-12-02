باريس 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسأكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أنه مستعد للنظر في إمكانية فرض حالة الطوارئ من أجل تعزيز الأمن في البلاد.وقال الوزير الفرنسي لشبكة "بي اف ام-تي في" في رد على سؤال عن احتمال فرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة مساء أمس "ندرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن".وأضاف، أن مرتكبي أعمال العنف في باريس أمس، هم من "مثيري الانقسام والشغب"، ومشيرًا إلى أنه تم التعرف على نحو ثلاثة آلاف شخص تجولوا في باريس وارتكبوا مخالفات، مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب.// انتهى //10:01ت م0020