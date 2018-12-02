القاهرة 24 ربيع الأول 1440هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسأشارت الصحف المصرية الصادرة اليوم، إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيفتتح غدًا معرض الدفاع والتسليح "إيديكس 2018"، الأول في منطقة شمال ووسط إفريقيا، بمشاركة 41 دولة من جميع أنحاء العالم.وتحدثت عن اختتام زعماء مجموعة الدول العشرين في أعمال قمتهم أمس بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بالدعوة إلى إصلاح النظام التجاري العالمي.ونوّهت صحف الأحد باللقاءات الرسمية التي عقدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هامش أعمال قمة العشرين، ومن بينها لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي تناول أوجه الشراكة بين المملكة والصين في مختلف المجالات، وسُبل تطويرها، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات مسيرة العودة إلى 41 مصابًا في قطاع غزة.وتابعت الاشتباكات التي وقعت بين قوات الجيش الوطني اليمني ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران بمدينة الحديدة غرب اليمن، واحتجاز مليشا الحوثي العشرات في مستشفى حكومي بالمدينة بعد تحويلها إلى ثكنة عسكرية.وأخبرت عن المواجهات العنيفة التي اندلعت بين بعض الفصائل السورية المسلحة ووحدات حماية الشعب الكردي في ريف حلب الشرقي.وتحدثت صحف مصر عن تجدد الاشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري "السترات الصفراء"، أسفرت عن إصابة العشرات واعتقال أكثر من 100 شخص وأغلاق 19 محطة قطار، وسط العاصمة الفرنسية باريس.// انتهى //10:01ت م0021