مكسيكو 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واساتفقت المكسيك وغواتيمالا والسالفادور وهندوراس أمس، على هامش مراسم تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز اوبرادور، على إطلاق "خطة تنمية" في محاولة لوضع حدّ للهجرة من أميركا الوسطى.وأعلنت الحكومة المكسيكية الجديدة في بيان أن هذه الدول "ستضع خطة تنمية تشكل برامج ومشاريع وأعمال معينة بهدف خلق وظائف ومحاربة الفقر".ووقع على الوثيقة رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، ورئيس هندوراس خوان أورلاندو ايرنانديز، ونائب رئيس السالفادور أوسكار سامويل اورتيز.وأضافت الحكومة أن الرابط بين جنوب المكسيك والسالفادور وغواتيمالا وهندوراس "يعزز الحاجة إلى مواجهة ظاهرة الهجرة". وستُعلن تفاصيل إضافية أثناء المؤتمر الدولي حول الهجرة الذي سيُعقد في 10 و 11 ديسمبر الجاري.// انتهى //10:03ت م0022