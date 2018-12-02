كونمينغ 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسلقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في حريق اندلع بأحد المباني السكنية في وقت مبكر اليوم، في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين، حسب ما ذكرت السلطات المحلية.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، نقلا عن السلطات، أن "الحريق نشب في مبنى سكني للسكان الريفيين في حي شيشان في كونمينغ، حاضرة مقاطعة يوننان".وأوضح المصدر ذاته أن الحريق تسبب بشكل مباشر في وفاة خمسة أشخاص، فيما قضى ثلاثة آخرين عقب سقوطهم من المبنى خلال محاولتهم النجاة من الحريق. كما أصيب في الحادث ثلاثة أشخاص يخضعون حاليًا للعلاج الطبي، فيما تتواصل التحقيقات بشأن أسباب الحريق.// انتهى //10:05ت م0023