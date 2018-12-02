البقاع 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 612 حقيبة مدرسية و 612 كسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.وشمل التوزيع مدرستي "متوسطة حوش الأمراء الرسمية" و "ثانوية حوش الأمراء الرسمية" في محافظة البقاع.وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.// انتهى //10:23ت م0024