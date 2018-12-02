عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع حقائب مدرسية وكسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في محافظة البقاع
الأحد 1440/3/24 هـ الموافق 2018/12/02 م واس
البقاع 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 612 حقيبة مدرسية و 612 كسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.
وشمل التوزيع مدرستي "متوسطة حوش الأمراء الرسمية" و "ثانوية حوش الأمراء الرسمية" في محافظة البقاع.
وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.
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10:23ت م
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