حائل 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسشهدت فعاليات مهرجان درب زبيدة التاريخي في نسخته الأولى الذي يقام بدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل ومجلس التنمية السياحية ولجنة التنمية السياحية بمدينة فيد، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة في حائل، إقبالاً كبيراً من أهالي المنطقة وزوارها، الذي يهدف إلى إحياء درب زبيدة التاريخي كطريق للحجاج والقوافل التجارية وإبراز مدينة فيد التاريخية وسياحة التراث والثقافة بالمنطقة.وحظي المهرجان الذي يعد تظاهرة تاريخية وثقافية بحضور عدد كبير من المثقفين والمهتمين بالشأن السياحي والثقافي والتاريخي من خلال البرامج والملتقيات العلمية والثقافية والتاريخية التي تقام ضمن فعاليات المهرجان للتعريف بدرب زبيدة التاريخي، وشملت "ملتقى درب زبيدة العلمي، وملتقى الأدب العربي، وملتقى الشعر والقصص والرواة "، ومحاضرة بعنوان "محطات في تاريخ الثقافة بمنطقة حائل"، ألقاها الكاتب والباحث في المجال الثقافي سعود البلوي، ومحاضرة بعنوان "تجربة مرشد سياحي"، ألقاها عضو الاتحاد الدولي للكتاب السياحيين وعضو اتحاد خبراء السياحة العرب خليف الشمري.واستقطب السوق الشعبي الزوار والمهتمين بمحاكاة الماضي العريق، واحتوى على عدد من المحلات والجلسات الشعبية التي تقدم فيها المأكولات والمشروبات الشعبية والحرف والمشغولات اليدوية والألعاب الشعبية التي تقدمها الأسر المنتجة، إضافةً إلى ما يقدم للعائلات والأطفال من فعاليات متنوعة تستهوي اهتماماتهم.فيما وفر المهرجان أكثر من 50 وظيفة للشباب والشابات من خلال الفعاليات التي شملت فعالية مسيرة زبيدة وهي عبارة عن مسيرة على ظهور الإبل يتخللها برامج توعوية عن المحافظة على المياه، وبرامج لإعادة تأهيل البرك وفعاليات فنون الخط العربي والفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، وفعالية التطوع مع زبيدة وهي عبارة عن مشاركة من الشباب لإعادة ترميم الطريق.وأوضح منظم المهرجان عمر العباس الشمري أن المهرجان يتضمن فعاليات فيد التاريخية لزيارة المتاحف وفعاليات الموروث الشعبي والمسرح الترفيهي وأمسيات شعرية، وفعاليات الألعاب الشعبية والمسابقات الرياضية المتنوعة.// انتهى //11:11ت م0037