إسلام آباد 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، دعوة باكستان للمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية من أجل تمهيد الطريق أمام قيام دولة مستقلة للفلسطينيين.واهتمت بمطالبة باكستان من الهند بضرورة تغيير أسلوبها لإيجاد حل سلمي للقضية الكشميرية.وسلطت صحف الأحد الضوء على إعلان البنك المركزي الباكستاني عن رفع سعر الفائدة المصرفية بنسبة 1.5 % ليصل إلى 10 %، بسبب تراجع توقعات النمو الاقتصادي بشكل حاد.وأخبرت عن تراجع سعر العملة الباكستانية إلى أدنى مستوى له في التاريخ في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها باكستان.وتناقلت أنباء التمارين البحرية المشتركة التي جرت بين القوات البحرية الباكستانية ونظيرتها الروسية في مياه البحر العربي بهدف تعزيز القدرات العملياتية وتبادل الخبرات.وفي الشأن الأمني.. أخبرت الصحف عن نجاح الشرطة الباكستانية في القضاء على أحد العناصر الإرهابية بعملية نفذتها في منطقة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.وأشارت إلى تحذير سلطات الصحة في باكستان من استمرار خطر فيروس شلل الأطفال بعد العثور على عينات له من عدد من المدن الباكستانية.وتابعت صحف باكستان تطورات الاحتجاجات الجارية في العاصمة الفرنسية باريس مع تجدد الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين.// انتهى //11:23ت م0038