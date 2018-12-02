مكة المكرمة 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسانطلقت اليوم فعاليات اليوم العالمي للطفل التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة الطفولة المبكرة، وذلك بمقر التعليم بالعاصمة المقدسة.وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي، أن هدف الفعاليات التعريف باليوم العالمي للطفل والتعريف بحقوقه في التعليم، والصحة، والأمن، والغذاء، ونشر الوعي بأهمية تمكينه من حقوقه والواجبات الشرعية نحوه وغرس مفاهيم المواطنة لديه والتوجيه المبكر لصقل مهاراته دون ضغوطات.وأكدت الدكتورة الغامدي أهمية إقامة احتفالية اليوم العالمي للطفل الذي يوافق ٢٠ نوفمبر وهو اليوم الذي تحتفل به دول العالم كل عام بناءً على توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوم للتآخي بين الأطفال والعمل من أجل مكافحة حالات العنف، مشيرةً إلى أن مشاركة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تأتي من منطلق حرصها على أهمية هذا اليوم وبيان أحقية كل طفل لضمان مستوى تعليمي ومستقبل مشرق.من جانبها أبانت مديرة إدارة الطفولة المبكرة تهاني قدسي، أن فكرة اليوم العالمي للطفل جاءت بمثابة تذكير للبالغين بضرورة احترام حقوق الأطفال ومنها حقهم في الحياة وفي حرية الرأي والدين والتعليم والراحة ووقت الفراغ، والحماية من العنف الجسدي والنفسي، وعدم استغلالهم في العمل قبل الاستمتاع ببراءة الطفولة وفترتها الكاملة، مؤكدةً على ما قررته الشريعة بالاهتمام بالأطفال وإثبات حقوقهم، مُبينةً أهمية الوعي بأهمية تمكين الطفل من حقوقه وحمايته من الإيذاء والإهمال وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية.وتوالت فقرات الحفل حيث تم تقديم نشيد بعنوان ( أطفال البلد )، وحوار بعنوان (أنا وحقوقي في اللعب والحماية والوطن والصحة)، كما تم تقديم أوبريت بعنوان ( كرمني ) من تنفيذ براعم بشائر الإبداع.ثم تجول الحضور في المعرض المصاحب والذي أظهر إبداع الطالبات وتم التركيز من خلاله على الجوانب التثقيفية والمعرفية والترفيهية المفيدة للطفل وذلك من خلال أركان خاصة للطفل في مجالات معرفية ومهارية مختلفة ومنها الاختراعات، وفنون الرسم ، وسينما الأطفال وركن الغذاء الصحي وغيرها من الأركان.وفي نهاية الحفل تم تكريم الروضات المشاركة.// انتهى //11:26ت م0041