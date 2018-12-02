أبوعريش 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسنظمت جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة أبوعريش أمس, المسابقة نصف سنوية في حفظ أجزاء القرآن الكريم, وذلك بجامع القرعاوي للطلاب, وبدار النور للطالبات.وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن محمد الحمزي، أن المسابقة شهدت مشاركة 152 طالباً وطالبة يمثلون المكاتب الأربعة التابعة للجمعية " أبوعريش الجنوبي والأساملة والخشابية والقطاع الجنوبي الشرقي بقرية الجربة "وأضاف أن المسابقة جاءت ضمن برامج ومسابقات الجمعية الهادفة إلى تعزيز روح المنافسة الشريفة بين الطلاب والطالبات لحفظ القرآن الكريم.// انتهى //11:34ت م0044