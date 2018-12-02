الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واساختتمت أمس أعمال الدورة التدريبية السادسة لتأهيل ضباط فحص المنشطات التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بحضور 70 متدرباً.واشتمل برنامج الدورة على برامج متخصصة عن حقوق وواجبات فرق الكشف، وكيفية إعداد مهام الفحص والتعامل مع النماذج والتقارير المخصصة لها وكذلك العينات المستخدمة, كما أقيمت العديد من ورش العمل العملية والنظرية لجمع عينات البول وسحب عينات الدم, ثم أجريت العديد من الاختبارات النظرية والعملية.وفي ختام الدورة تم تسليم شهادات الحضور للمشاركين, من المدير التنفيذي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد الذي قدم الشكر لجميع المشاركين على حضورهم والتزامهم ببرنامج الدورة وتحقيق أهدافها لتأهيل كوادر سعودية كمسئولي لفحص المنشطات من خلال البرنامج السعودي وكذلك تأهيلهم للمشاركة في المحافل الدولية بمشيئة الله.// انتهى //11:40ت م0046