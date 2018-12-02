أبها 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واستنظم جامعة الملك خالد ممثلة في كلية الأعمال خلال الفترة 20 - 21 / 6 / 1440هـ مؤتمرًا علميًّا تحت عنوان "التنمية المتوازنة" دراسات في رؤية الملك سلمان الاقتصادية.وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن المؤتمر يأتي مواكبًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومشروع التحول الوطني 2020، ويهدف إلى تجسيد دور مؤسسات الدولة ومن ضمنها الجامعات في استلهام رؤية المملكة والمضي قدما في تحقيقها، ووضع قاعدة علمية ومنهجية تستمد أسسها من الفلسفة الاقتصادية والتنموية التي تنتهجها المملكة ورؤية الملك سلمان الاقتصادية، التي تعتمد على تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية موضوع المؤتمر والتوصيات المنتظرة منه، معرباً عن أمله في أن يسهم المؤتمر إسهامًا جيداً من الجامعة في هذا الاتجاه.من جهته أشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري إلى أن المؤتمر يتضمن محاور أساسية تشمل رؤية الملك سلمان الاقتصادية والتنموية, ونظريات النمو والتنمية الاقتصادية المتوازنة وأبعادها والاستفادة منها في الواقع السعودي, ومحددات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ورؤية 2030 والتحديات التنموية، ودور التنمية الاقتصادية المتوازنة في معالجة قضايا المملكة الاقتصادية, وأيضًا التجارب الدولية الناجحة في تطبيق التنمية المتوازنة ومدى الاستفادة منها في الواقع السعودي.وعن أبرز الأوراق التي ستقدم في المؤتمر، أبان رئيس اللجنة العلمية الدكتور حسين آل عبيد أنه ستقدم خلال المؤتمر 22 ورقة خلال 5 جلسات علمية يقدمها باحثون من 9 جنسيات مختلفة منهم 5 باحثين سيشاركون من خارج المملكة، إضافة إلى ورش عمل وحلقات نقاش منها مشاركة منتدى الرياض الاقتصادي بحلقة نقاش في اليوم الأول للمؤتمر.// انتهى //11:48ت م0048